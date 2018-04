Festival de Cannes : L’affiche dévoilée !

Cannes, ses palmiers, sa croisette, ses vieux et son Festival de Cannes n’ont plus de secrets pour personne ! C’est le festival de films le plus connu au monde, le plus envié, c’est la France on est beaux et forts, et tout le monde veut monter les marches sur ce fameux tapis rouge. On vous en parlait la semaine dernière, le nouveau film de la saga Star Wars y sera présenté catégorie Hors-compétition. Chaque année, l’affiche est sublime, on se souvient de Marylin Monroe, de Juliette Binoche, Macello Mastroianni ou encore Paul Newman, c’est toujours un évènement attendu !

COMMUNIQUE OFFICIEL: L’affiche du Festival de Cannes 2018… c’est une femme et un homme qui s’embrassent. #Cannes2018

Maquette: © Flore Maquin / Photo: Anna Karina et Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou © Georges Pierre

Plus d’infos : https://t.co/OPaHGqIxbb

⬇ENG⬇ pic.twitter.com/j9jg4oOAk0

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 11, 2018

Cette année, pour la 71ème édition, le festival cannois a décidé de mettre à l’honneur Jean-Luc Godard, une nouvelle fois, en choisissant le baiser échangé par Bébel et Anna Karina dans Pierrot le fou. Vous n’avez pas vu le film ? La bande annonce :