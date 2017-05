Festikite : Du 2 au 5 juin avec Virgin Radio !

Du 2 au 5 juin, la plage du Prévost, un site naturel, sauvage et protégé près de Montpellier, accueillera le Festikite avec Virgin Radio ! Le Festikite, c’est un évènement 3 en 1 les amis. Vous y retrouverez un salon international du Kitesurf, organisé sur un village de 3000m2 et consacré à la glisse avec une multitude d’animations proposées au grand public. C’est aussi une compétition internationale de Kitefoil, la seconde étape de l’Hydrofoil Pro Tour 2017, c’est la discipline la plus élitiste du Kitesurf ! Mais c’est également des démonstrations freestyle avec un show où 3 groupes de riders sélectionnés s’affronteront au travers de différentes épreuves. Bref, vous l’aurez compris, le Festikite, c’est la vie !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous du 2 au 5 juin pour le Festikite avec Virgin Radio ! Foncez sur le site officiel et retrouvez toutes les infos ainsi que le programme de ce très bel évènement ! Et si vous êtes rider et que vous souhaitez participer, c’est par ici les copains !