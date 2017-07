Felix Jaehn : Hot 2 Touch feat Hight et Alex Aiono, votre son #VirginFriday 

Le vendredi vous connaissez la routine sur Virgin Radio, c'est le moment du #VirginFriday. L'occasion de découvrir un titre, encore loin d'être connu, toute la journée sur l'antenne de Virgin Radio. En ce chaleureux 7 juillet, on vous propose donc de découvrir tout au long de la journée Hot2Touch une petite bombe électro signée Felix Jaehn feat Hight et Alex Aiono. Le genre de chanson qui met la pêche et qu'on a envie d'écouter au bord de la piscine !

L'allemand Felix Jaehn est un grand spécialiste des rythmes tropicaux, c'est avec son remix du Cheerleader d'OMI et le titre Ain't Nobody feat Jasmine Thompson. Âgé de seulement 23 ans, il fait clairement partie de nos DJ chouchou chez Virgin Radio. Alors on espère bien que vous kifferez autant que nous découvrir son dernier titre, Hot 2 Touch feat Hight et Alex Aiono. grâce au #VirginFriday !