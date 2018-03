Feder et ses guests font vibrer l'Olympia (report) 

Quand il ne joue pas aux quatre coins de la France dans le cadre des Electroshock, FEDER se produit dans le monde entier. Et hier soir, après une longue attente (notez que sa dernière salle parisienne remonte à la Cigale, en 2016), le DJ a investi l'une des salles les plus mythiques de la capitale : l'Olympia. On se doutait bien qu'il réserverait quelques surprises pour un show aussi important mais bien sûr, nous étions loin du compte : avec ses invités, FEDER a fait vibrer le boulevard de Capucines.

Le DJ a ouvert son show en grande pompe. Déjà, le ton est donné : l'Olympia se transformera vite en club surchauffé. Parce qu'un show de FEDER ne peut décemment pas avoir lieu sans la présence de Julian Perretta, le britannique avait fait le déplacement. Sur Private Dancer (leur featuring éfficace), les deux amis ont mis le feu à la scène. FEDER enchaîne, livrant ses plus grands hits les uns après les autres. Breathe, Lordly (morceau qui, on vous le rappelle, a été composé pour accompagner la Coupe du Monde de Handball) ou encore Goodbye ont ravi la foule. Et bien sûr, il ne faut pas oublier Blind !

Vértiable artiste, FEDER ne se contente pas de dégainer ses compositions. Fidèle à lui-même, il nous a livré quelques classiques efficaces (comme l'ont été Hit The Road Jack ou encore Jump Around). Aussi, difficile de passer à côté de son remix de Humble (signé Kendrick Lamar) ! Le DJ quitte la scène, laissant une foule en délire. La bonne nouvelle, c'est que la fête s'est poursuivie avec l'after de l'Olympia. Bref, ce concert restera probablement parmi les plus grands de FEDER !