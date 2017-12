Feder en concert avec Virgin Radio le 08/03 à l'Olympia (Paris) 

Vous avez adoré le set de Feder à Electroshock Paris ou vous avez regretté de ne pouvoir y assister ? Pas d'inquiétudes vous allez pouvoir vous rattraper avec le concert de l'artiste prévu le 8 mars prochain à l'Olympia (Paris). C'est la première fois que le DJ français se produira dans cette salle, son concert s'annonce donc plus exceptionnel que jamais. L'occasion de découvrir en live les tubes Goodbye, Lordly, Blind, Back For More et le récent Breathe. Si Feder dévoilait en novembre dernier un bel EP, lui aussi intitulé Breathe, il nous tarde qu'il sorte son premier album. On espère en avoir un avant-goût le 8 mars 2018, la billetterie est ouverture sur internet et dans vos points de vente habituels.