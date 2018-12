Feder : Control ft. Bryce Vine & Dan Caplen, le clip magnifique à voir d'urgence !

Il y a quelques semaines, Control (nouveau single de Feder) débarquait dans les charts et surtout, sur les ondes de Virgin Radio : pour rappel, Control a été notre Virgin Friday et depuis, on est tombé amoureux du morceau. Il faut dire que Feder et les tubes, c'est une longue histoire : on doit à ce DJ surdoué des succès tels que Blind, Goodbye, Lordly ou, plus récemment, Breathe. Si vous n'avez pas encore découvert Control, c'est le moment ! Et on vous prévient, le clip est percutant.

D'abord, il faut avouer qu'il est percutant parce que beau : la lumière, les effets, la chorégraphie... les plus intuitifs pourront même voir quelques référence références à notre actualité (pas toujours rose). Aussi, il faut reconnaître que l'on reste captivé devant les mouvements, les couleurs, les corps et les expressions. Ce clip, humain et artistique reflète parfaitement l'émotion transmise par le morceau.

Feder nous livre ici un clip beau, certes mais qui surtout, nous invite à réfléchir.