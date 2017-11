Feder : Breathe, votre son #VirginFriday

Tous les vendredis sur Virgin Radio, on fait place à la découverte avec le #VirginFriday. Un rendez-vous musical hebdomadaire qui met à l'honneur une nouvelle chanson, ou un morceau passé quasi inaperçu, pendant toute une journée. En ce vendredi 24 novembre on vous propose une nouveauté tout fraîche, la toute nouvelle bombe signée Feder. Le DJ français dévoile le single Breathe, extrait de l'EP du même nom qui sort aujourd'hui. Ce dernier contient quatre nouvelles chansons dont un featuring avec Ana Zimmer & Timothy Auld, et un autre avec Quentin Kysyl. A découvrir sur toutes les plateformes digitales !

Il nous tarde de découvrir Breathe en live et la bonne nouvelle c'est que cela devrait être possible dès la semaine prochaine ! Feder sera à l'affiche d'Electroshock Paris, en direct de l'AccorHotels Arena, le vendredi 30 novembre et vous avez encore vos chances de gagner vos places avec Virgin Radio ! L'artiste à également annoncé une date à l'Olympia le 8 mars 2018. D'ici là on s'écoute Breathe toute la journée sur Virgin Radio et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour découvrir le nouveau son #VirginFriday !