Feder à Electroshock : Retrouvez son interview avant son set à Nantes (VIDÉO)

Le Zénith de Nantes a vibré vendredi 7 avril dernier aux rythmes d’Electroshock. La plus grande soirée électro de France a investi la salle bretonne pour une nuit inoubliable où le public a dansé comme jamais sur un line-up concocté aux petits oignons par votre radio préférée. Parmi les artistes qui ont répondu présents, on retrouvait Kungs, Synapson, Petit Biscuit, Ofenbach mais aussi Feder, un habitué, qui était en terrain conquis à l’Electroshock à Nantes. Sans surprise, le producteur nous a une nouvelle fois offert un live bien mouvementé ! Quelques heures avant son passage sur scène, nous avons eu le chance de lui poser quelques questions. Découvrez l’interview de Feder au micro de Virgin Radio !

Un peu avant son set, Feder se disait « en forme ce soir », pour lui « retrouver souvent les mêmes artistes Electroshock, ça créer un peu une petite famille » et l’ambiance était au rendez-vous, le producteur était hilare avec ses copains de Synapson avant de commencer l’interview ! Il nous a notamment confié : « J’aime le fait que le temps d’une soirée il y ait cet éclectisme des artistes de Virgin Radio (…) c’est une fête » mais aussi que « récolter encore des fans, c’est l’objectif ». Concernant son actu, tenez vous prêts « un nouveau single arrive, espérons, au mois de juin » et sera de nouveau à l’affiche de nombreux festivals cet été, dont les Vieilles Charrues 2017 à Carhaix. On a bien hâte de le retrouver !