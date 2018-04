Fear The Walking Dead saison 4 : Morgan arrivé, la spin-off est-il meilleur que la série mère ? 

Ce crossover, dire que les fans l'attendaient avec impatience serait un euphémisme. Mais ça y est, nous y sommes. Morgan est le personnage qui, enfin, relie les deux séries et qui, on l'espère, va nous rythmer tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ce premier épisode de saison annonce une suite très prometteuse.

On nous teasait son arrivée dans l'univers de Fear The Walking Dead mais jusqu'à présent, on ne savait pas comment les scénaristes trouveraient le moyen de faire venir le personnage. Les premières images nous montrait un Morgan voulait aider fidèle à lui-même). Mais au déut de l'épisode, on découvre surtout comment il a atterri loin de la Georgie. On assiste donc au départ du personnage. D'abord chez Jadis, Morgan ne se laisse pas convaincre par Rick, Jesus et Carol, venus lui demander de les rejoindre (ou plutôt, de rentrer avec eux). Il s'en va, prend la route et c'est ainsi qu'il arrive dans l'univers de Fear The Walking Dead. C'est d'ailleurs lui qui rencontre John et Althea en premier.

Althea et Alicia

Des nouveaux personnages, la série en avait besoin - et on ne parle pas nécessairement de l'arrivée de Morgan (qui devrait attiser la curiosité des téléspectateurs fidèles à TWD). John et Althea vont apporter plus de ryhtme, plus de nouveauté à Fear The Walking Dead qui, on ne va pas se mentir, en avait bien besoin.

De cet épisode, il faut retenir plusieurs choses. Déjà, on remarque que l'entrée des Clark a été fracassante puisque pour Morgan, Althea et John, ils passent d'abord pour les méchants. Mais ce qui nous intrigue le plus, c'est de savoir comment ils en sont arrivés là. Pour rappel, l'eau a coulé sous les ponts depuis l'explosion du barrage (d'accord, jeu de mots un peu trop facile). Ce que l'on veut dire, c'est que pas mal de temps s'est écoulé. Mais alors, que s'est-il passé depuis le Season Finale de la saison 3 ?

Et en parlant de bond dans le temps, il faut noter que mainteanant, les deux séries évoluent sur la même chronologie. Traduction, on pourra s'attendre à plus de crossovers - ce qui, pour les téléspectateurs, est nettement plus intéressant. Des questions, on en a pas mal après avoir vu ce final. Et avec la chance, quelques réponses seront données dans les épisodes à venir. Rendez-vous la semaine prochaine sur AMC, donc.