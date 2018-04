Fear The Walking Dead saison 4 : Season Premiere, les premières vidéos

Une série se termine, une autre commence ! ce soir, après le Season Finale de The Walking Dead, c'est sa petite soeur qui reprendra ses quartiers sur AMC. Au programme de cette nouvelle saison, l'arrivée de Morgan dans la série. Pour patienter un peu, la chaîne a dévoilé quelques teasers et trailers mais surtout, une première scène pour le personnage. Ainsi, on retrouve Morgan seul, errant. Il trouve une voiture et à l'intérieur, un homme. Voulant l'aider, il lui laisse une bouteille d'eau. Sauf que l'homme refuse. Morgan obéit mais semble hésiter. Le connaissant, il ne le laissera proabablement pas seul.

Dans ce premier épisode, il se pourrait qu'une mort survienne. Du moins, selon Tv Line. Pour le savoir, il ne faudra pas manquer ce Season Premiere. Visiblement, Morgan évoquera son passé avec Rick et Negan : "A l'Est, c'était la guerre. Une grosse guerre. Je ne savais pas comment faire pour arrêter ça. Des gens bien sont morts" dit-il. "Je perds des gens, et puis je me perds moi-même". Que réserve cette nouvelle aventure pour le personnage ? Début de réponse dimanche soir.