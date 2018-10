Fear The Walking Dead saison 4 : Season Finale, 3 moments qu'il ne fallait pas manquer dans "... I Lose Myself"

Voilà, c'est fini. Après une saison intense, marquée par la mort de Madison et de Nick mais aussi par l'arrivée de Morgan, Fear The Walking Dead a clôt hier soir son quatrième chapitre sur AMC. La bonne nouvelle, c'est que le groupe a eu droit à ce que se rapproche le plus d'un happy end - du moins, une fin aussi heureuse que possible dans un show comme celui-ci. La mauvaise, c'est que du coup, on reste (légèrement) sur notre faim. Tout de suite, 3 choses qu'il ne fallait pas manquer dans "... I Lose Myself".

Personnage fraîchement débarqué de Fear The Walking Dead, Morgan a lentement mais sûrement pris toute la place (surtout depuis la mort de Madison et Nick). On le retrouve cette fois dans le Finale, face à Martha. Martha qui, forcément, est prête à tout pour le pousser dans ses derniers retranchements. L'idée ? L'aider à devenir plus fort, plus solide. Pour ça, Martha s'en prend à Althea - puis à tout le groupe. Heureusement, plus de peur que de mal. On a eu le temps de penser au pire mais très vite, la tension est redescendue : Althea est finalement saine et sauve (grâce à John et June). Mais, ce n'est pas tout ! (Toujours) A cause de Martha, le groupe boit de l'eau empoisonnée (merci, Martha). Parce qu'il n'y a pas touché, Morgan est celui qui, finalement, endosse le rôle de sauveur.

Morgan trouvera plus tard un camion plein de bière et miracle, c'est justement ce qui permet à tout le monde de survivre. Tout est bien qui finit bien, plus de peur que de mal, donc.

L'idée a (pendant un temps) été de repartir à Alexandria. Mais visiblement, ce n'est pas demain que Morgan va retrouver son groupe d'origine. On oublie donc la migration vers le camp de Rick et à la place, Morgan parvient à convaincre tout le monde de ne pas trop s'éloigner pour mieux aider les survivants qu'Althea a pu filmer.

La transition est terminée : l'histoire de Madison et de Nick a pris fin et maintenant, Morgan s'est imposé en leader. Après un long combat contre lui-même, il semble enfin en paix. Quelle sera la prochaine aventure du groupe ? Réponse d'ici un an, sur AMC. Pour patienter, il nous reste la neuvième saison de The Walking Dead !