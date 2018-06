Fear The Walking Dead saison 4 : Quand la diffusion de la saison reprendra t-elle ?

ATTENTION, spoilers ! Si vous n'avez toujours pas vu No One's Gone - Mid Season Finale de la saison de Fear The Walking Dead, on vous conseille gentiment de passer votre chemin - au risque de hurler. L'épisode était donc diffusé dimanche dernier sur AMC et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs ont eu leur lot de surprises : Madison a bel et bien péri dans l'assaut du stade - dans l'unique but de sauver ses enfants. La dynamique entière de la série devrait (évidemment) en pâtir. Mais avant de voir ce que les scénaristes réservent pour la suite, il faudra être un peu patients.

Mais alors, quand la suite du show sera t-elle diffusée ? Tenez-vous prêts, la date a été arrêtée : l'épisode 9 de cette quatrième saison intense sera diffusé le dimanche 12 août. Bien sûr, la suite se concentrera sur la vie après la mort de Madison qui, on le rapelle, était l'une des héros principaux - avec son fils Nick. "C'est tellement triste", a déclaré Kim Dickens (l'interprète de Madison). "Madison a été un personnage incroyable à jouer. J'ai l'impression d'avoir travaillé toute ma carrière justement pour en arriver à interpréter ce rôle. Ca a été un honneur". Que vaudra la suite sans elle ? Réponse dans deux mois.