Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 5, les premières vidéos de Laura 

La semaine dernière, le quatrième épisode de Fear The Walking Dead a permis à John de savoir ce qui était arrivé à Laura. On sait maintenant que cette jeune femme s'appelait en réalité Naomi et que cette dernière a succombé. Voilà pourquoi l'épisode qui sera diffusé dimanche lui sera (presque) dédié. Qui était Laura (Naomi) ? Comment a t-elle rencontré John ? Toute ces questions devraient avoir leur lot de réponses dimanche soir.

A en croire le synopsis, l'épisode reviendra donc l'histoire des deux survivants : "l'arrivée d'une inconnue blessée dans la vie de John Dorie va l'obliger à changer sa façon d'aborder les choses", explique t-il. John devra maintenant faire son deuil de Laura/Naomi. Mais cet épisode devrait au moins nous permettre d'en savoir plus sur les circonstances de leur rencontre. L'épisode 5 sera t-il également une occasion d'en apprendre plus sur ce qui est arrivé à Madison ? Réponse dimanche soir sur AMC !