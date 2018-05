Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 7, les premières minutes de The Wrong Side of Where You Are Now (VIDEO) 

Dure journée pour les fans inconditionnels de The Walking Dead : Andrew Lincoln a annoncé qu'il quitterait le show mythique à la fin de la saison 9 - de quoi ne pas être nécessairement amballé à l'idée de voir cette fameuse saison (toujours en cours de tournage). Mais parallèlement, AMC diffuse Fear The Walking Dead. Après une pause d'une semaine, la série sera de retour avec The Wrong Side of Where You Are Now. Et pour donner envie aux téléspectateurs, AMC a dévoilé les premières minutes (violentes) de cet épisode.

Sachez d'abord que l'épisode 7 reprendra exactement là où le précédent nous avait laissé. Ce qu'il faut comprendre par là c'est qu'Alicia a blessé John (alors qu'elle visait Naomi) tandis que la fusillade entre les Vautours et Alicia (Victor et Luciana) battera son plein. A en croire ces premières images, le leader des vautours n'est pas sûr de s'en sortir en vie. Mais bon, supprimer le big bad aussi tôt, on n'y croit légèrement. L'épisode sera donc diffusé sur AMC dimanche soir, ne le manquez pas !