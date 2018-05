Fear The Walking Dead saison 4 : Pourquoi n'y aura t-il pas d'épisode diffusé ce soir ?

La diffusion de la saison 4 de Fear The Walking Dead a commencé il y a sept semaines et depuis la reprise, les évènements s'enchainent : la mort de Nick, le parcours de Laura... Quelques évènements se sont déroulés dans cette première partie de saison. Or, de nombreuses questions restent sans réponse : par exemple, où Madison se trouve t-elle ? Comment réagira t-elle en apprenant la mort de son fils ? Malheureusement, ce n'est pas ce soir que nous aurons des réponses : La série s'octroie une petite pause !

La bonne nouvelle, c'est que Fear The Walking Dead sera de retour le 3 juin prochain avec le septième épisode de la saison : The Wrong Side of Where You Are Now. A en croire la vidéo promo, Charlie sera de retour et cette dernière sera sauvée par Morgan. Aussi, l'un des véhciules des vautours devrait connaître un sort peu réjouissant.

The Wrong Side of Where You Are Now sera donc diffusé le 3 juin prochain sur AMC et notez qu'il sera l'avant-dernier épisode diffusé avant la pause habituelle.