Fear The Walking Dead saison 4 : Morgan dans un premier extrait (VIDEO)

Après des années d'attente, les fans des deux séries phares d'AMC ont enfin eu droit à leur crossover. On l'a attendu, on l'a espéré et c'est finalement le personnage de Morgan qui est passé d'une série à l'autre. Et d'ailleurs, des hypothèses voudraient qu'il ne soit pas le seul à faire le lien : le stade aperçu dans le trailer de la prochaine saison de Fear The Walking Dead intriguent les fans des comics et de la série - certains se demandant si le fameux stade n'appartiendrait pas au Commonwealth. Mais ça, ce n'est pas le débat qui nous intéresse : le premier véritable extrait du Season Premiere est sorti et devinez quoi, l'on y retrouve Morgan.

Alors qu'il est probablement en train d'errer seul, Morgan trouve un homme qui, visiblement est contaminé. Seul dans une voiture, il semble déterminé à vouloir rester seul mais Morgan (fidèle à lui-même) lui vient en aide en lui laissant une bouteille d'eau. Bien sûr, l'homme le rejette - ce à quoi Morgan répond "J'essaie simplement d'aider". A la fin de l'extrait, Morgan s'exécute : il referme la portière. Or, on ne le voit pas s'éloigner du véhicule pour reprendre sa route. Laissera t-il l'homme seul ? Le connaissant, on a du mal à l'imaginer. Mais pour le savoir, il faudra attendre la diffusion du Season Premiere.