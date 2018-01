Fear The Walking Dead saison 4 : La suite se dévoile sur les premières photos promo

Patience, la quatrième saison de Fear The Walking Dead est en préparation. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a donc été communiquée mais une chose est sûre : Morgan sera bel et bien de la partie. On en parlait il y a quelques semaines, le crossover tant attendu par les fans entre les deux séries devrait (enfin) avoir lieu. Alors que certains imaginaient déjà Rick et Madison avoir un quelconque lien, c'est finalement le personnage de Morgan qui sera présent dans la quatrième saison - mais ça, normalement, vous le savez déjà. La bonne nouvelle, c'est que quelques photos promo circulent sur la toile et qu'en plus d'y voir Morgan, on y croise des nouveaux personnages - comme Althea, par exemple.

Cette nouvelle saison permettra donc à de nouveaux personnages de faire leur apparition. Il nous faut d'abord revenir sur Althea (jouée par Maggie Grace, vue dans Lost) qui, selon EW, est une survivante on ne peut plus débrouillarde. Sur l'un des clichés, on l'aperçoit avec John (joué par Garret Dillahunt) qui, lui, sera un personnage assez complexe. John est gentil mais visiblement, il en connaît un rayon sur la violence (en même temps, dans un show comme celui-ci, on n'en n'attendait pas moins). Enfin, il y a le personnage de Naomi. Naomi, elle, devrait tisser quelques liens avec Alicia.

Et en parlant d'Alicia, on vous rappelle que dans le final de la troisième saison, cette dernière se trouvait en mauvaise posture. Si l'on se base sur ces révélations, alors elle devrait s'en sortir. Pour savoir comment, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience !