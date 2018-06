ATTENTION ! Si vous n'avez toujours pas vu le huitième épisode de la saison 4 de Fear The Walking Dead, on préfère vous prévenir : No One's Gone sera de loin l'épisode le plus émouvant que vous ayez pu voir jusqu'à présent. La série prendra maintenant une pause mais la petite soeur de The Walking Dead sait soigner ses sorties. Tenez-vous bien, voici trois moments clés du Mid Season Finale.

L'épisode s'ouvre sur la rencontre (d'abord peu engageante) entre Madison et Althea. Mais très vite, on assiste à un enregistrement, celui de l'histoire de Madison par cette dernière. On y comprend alors la démarche de l'heroïne, son envie de protéger ses enfants et surtout, la détermination qui l'anime : elle veut leur offrir un monde meilleur et c'est justement ce qui courera à sa perte.

On a douté jusqu'au bout, on a cru que jamais, les scénaristes ne tueraient le personnage de Madison. Et pourtant, elle a bien péri. Après avoir vu la vidéo tournée par Althea, le petit groupe formé dans le présent finit par raconter toute l'histoire. On apprend alors que pour sauver ses enfants, Madison a fait entrer les zombies dans le stade et qu'il y est morte avec eux. Mais, lorsqu'on connait le personnage, on a du mal à accepeter une mort pareille. Madison pouvait-elle mourir aussi facilement ? L'histoire pouvait-elle vraiment s'achever ainsi ?

Maintenant que le récit est enfin complet, maintenant que chaque personne a raconté son histoire, la chronologie peut donc changer. Le passé (raconté dans toute cette première partie) de devrait plus être raconté dans la suite - du moins, plus de cette façon. Le nouveau groupe de survivants (qui apportera un peu de fraîcheur) peut maintenant se tourner vers l'avenir.

Fear The Walking Dead a donc fait fort puisque ce n'est pas un mais deux personnages principaux qui ont quitté le show en huit épisodes. Reste maintenant à savoir si Alicia, Morgan, Victor et les autres sauront accrocher le téléspectateur.