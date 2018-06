Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 8, les premières vidéos du Mid Season Finale

Comme toujours, Fear The Walking Dead prendra sa pause à l'issue de cet épisode. Cette première partie intense et rondement bien menée aura tenu les téléspectateurs en haleine, oscillant entre passé et présent. Mais la question que tout le monde se pose concerne Madison : est-elle toujours en vie ? A t-elle survécu ? Avec la chance, No One's Gone nous apportera les réponses tant attendue. Dans la vidéo promo dévoilée par AMC, on retrouve donc Madison (dans le passé), prête à tout pour sauver ses enfants d'une vague de zombies. A t-elle réussi ? Rien n'est moins sûr : quand elle dit avoir tout perdu, on imagine aisémment Madison penser qu'elle a echoué et que ses enfants ont péri. Et si eux, de leur côté, s'imaginent la même chose, on peut comprendre cette séparation déroutante dans le présent.

Dans l'un des extraits, on retrouve donc Morgan (dans le présent). Ce dernier sera avec Althea, Naomi, John et Naomi et fera son possible pour aider John. On les voit par la suite tomber sur Victor, Alicia et Luciana et c'est justement à ce moment là que l'on s'interroge : Madison fera t-elle son entrée ? Bien qu'on l'imagine mal périr, le doute reste entier - et c'est justement ce qui créé la tension qui accroche les fans. Tuer Madison serait osé de la part des scénaristes mais rassurez-vous, les rumeurs et les théories qui circulent sur la toile la veulent en vie. Mais pour être fixés sur son sort, il faudra attendre la diffusion de l'épisode sur AMC !