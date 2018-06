Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 7, les premières vidéos de The Wrong Side of Where You Are Now !

La série s'est absentée une semaine mais la voici enfin de retour : AMC diffusera ce soir, The Wrong Side of Where You Are Now, septième épisode de la saison 4. On sait que cet épisode reprendra directement là où le précédent s'est arrêté. Pour rappel, à la fin de l'épisode 6, on apprenait que Naomi n'était pas morte et que surprise, elle avait choisi le camp de Mel. Il y a donc quelques réponses à fournir dans l'épisode à venir.

Si l'on ne sait pas ce qu'il est advenu de Madison dans le présent, cette dernière sera bel et bien présente dans un flash back : visiblement, avec Naomi, elles auront un désaccord quant à la marche à suivre. Alors que Madison n'est plus très sûre que quitter le stade soit une bonne idée, Naomi, elle, est persuadée du contraire. Enfin, Luciana tombera sur Charlie, repsonsable de la mort de Nick. L'épisode sera donc diffusé ce soir AMC (et n'oubliez pas qu'il n'en reste que deux avant la pause de mi-saison) !