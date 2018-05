Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 6, les premières vidéos de Just In Case 

La saison 4 de Fear The Walking Dead se poursuit sur AMC ! Après un épisode centré sur la relation de John et de Naomi, c'est maintenant sur Madison que les projecteurs se braquent. Du moins, sur une partie de son passé au stade. Vous l'aurez compris, les chronologies seront -une fois de plus- mélangées. En plus de la vidéo promo, deux extraits ont été dévoilés par la chaîne.

Le premier se focalise d'abord sur Naomi. On voit que cette dernière semble prête à s'investir pour que le stade survive et pour ça, elle irait chercher des ressources ailleurs, là où son ancien groupe s'était établi. Dans le présent, Alicia, Althea, Victor et Luciana semblent prêts à aller affronter les Vautours... reste à savoir s'ils en sortiront vainqueur. Pour en voir plus, rendez-vous sur AMC dès ce soir !