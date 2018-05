Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 5, les 3 moments clés de Laura 

Nouvelle semaine, nouvelle soirée avec Fear The Walking Dead sur AMC. Laura était diffusé hier et le but de l'épisode était de retracer l'histoire de John avec Laura, justement. Pour rappel, dans l'épisode 4, ce dernier a appris que Laura (ou Noami, de son vrai nom) est morte lors d'un affrontement contre les vautours. Tout de suite, trois choses qu'il ne fallait pas manquer dans Laura.

Cette fois, les scénaristes nous ont renvoyés dans le passé, à l'époque où Laura et John se sont connus. Parce qu'elle ne lui a pas donné son véritable nom, c'est d'ailleurs lui qui la nomme ainsi. Toujours est-il que cet épisode est une (jolie) parenthèse dans le show. Les sentiments n'ont pas toujours leur place dans une série apocalyptique et on ne va pas se mentir, un peu de douceur dans ce monde de brutes ne fait pas de mal.

John a pris soin de Laura (Naomi). Il l'a soignée, l'a logée, il s'est occupé d'elle et peu à peu, ils se sont raccrochés l'un à l'autre. On le disait plus haut, la romance n'a pas toujours sa place dans ce type de show (on ne peut pas toujours tomber amoureux ET sauver sa peau) mais leur histoire est incroyablement touchante et réaliste. A force de les voir évoluer, on comprend que John n'ait jamais rien lâcher pour la retrouver et... on ne peut que ressentir sa douleur lorsqu'il a appris sa mort.

Bien sûr, Laura n'avait pas pour but de nous déconnecter de la réalité : à la fin de l'épisode, on retourne dans le présent - histoire de se souvenir de ce qui nous attend dans les prochains épisodes. Madison est-elle en vie ? Comment réagira t-elle à la mort de son fils lorsqu'elle découvrira qu'il a succombé ? Pour le savoir, il faudra faire preuve de patience !

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fear The Walking Dead sur AMC !