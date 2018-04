Attention ! Si vous n'avez pas encore vu le troisième épisode de la saison 4 de Fear The Walking Dead, on vous conseille de ne pas lire ce qui suit. Pour rappel, dans le Premiere diffusé il y a deux semaines, Morgan débarquait dans le monde de Madison. Cette fois, plus de différents espaces temps : The Walking Dead et Fear The Walking Dead se déroulent sur la même période - ou presque. Cette fois, on doit vous prévenir : l'épisode 3 ne devrait pas ravir les fans purs et durs de la série.

Oui, vous avez bien lu. Nick Clark a tiré sa révérence dans lépisode 3. Certains auraient eu tendance à parier sur Madison depuis le debut de la saison. Pourtant, c'est son fils qui succombe sous une balle tirée par Charlie.

Qu'est-il arrivé à Madison ?

Bien que ce soit Nick qui succombe, on a tremblé pour Madison pendant toute la durée de l'épisode. Dans le passé, on voit Nick se concentrer lupins bleus, sous les conseils de sa mère. Alors dans le présent, lorsqu'on le voit en cueillir quelques uns, on se dit qu'il prend en souvenir, comme pour ne pas l'oublier. Evidemment, Madison n'est pas morte - du moins, on l'espère. Mais avant de voir Nick s'effondrer, on a douté. Quand Madison reviendra t-elle ? Dans quel état ? Ca, seul le temps le dira.

Coalition

Ce qui était intéressant à voir, c'est l'union entre Nick, Alicia, Victor, Luciana et le groupe d'Althea. Il y a des tensions, les choses ne sont pas toujours faciles à gérer mais ils ont un but commun : retrouver les vautours. Et vous savez ce qu'on dit, les ennemis de nos ennemis sont nos amis.

Evidemment, l'absence de Madison dans un épisode aussi important que celui-ci dérange. On aurait aimé qu'elle soit là, on aurait voulu qu'elle puisse dire au revoir à son fils. Mais le mystère reste entier : on ne sait toujours pas ce qui a bien pu lui arriver - de quoi tenir les téléspectateurs en haleine. La suite sera diffusé dimanche prochain, sur AMC. Et qui sait, peut-être aurons-nous quelques réponses ?