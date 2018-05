Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 2, 3 moments clés de Buried

Nouvelle semaine, nouvel épisode sur AMC. L'épisode 3 marquait le décès de Nick - ce qui évidemment, a pu être un choc pour les téléspectateurs. Mais parce que cette saison les chronologies se croisent (passé et présent), le personnage n'a pas encore tiré sa révérence. Nick apparaît dans les flashbacks et peu à peu, on comprend ce qui a entrainé sa mort, on voit ce qui a tout changé. Si vous n'avez toujours pas vu Buried, comme toujours, on vous conseille de passer votre chemin... ou alors, c'est à vos risques et périls !

Nick est donc mort dans l'épisode 3. Mais, pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu entraîné un tel drame ? Grâce à Althea et à ses questions, on revit le jour où, inévitablement, tout a changé. Alicia, Luciana et Victor racontent à la nouvelle venue tout ce qui a pu se passer et tout ce qui a provoqué la destruction du stade.

Dans une série comme Fear The Walking Dead, l'espoir est la clé. Sans ça, aucun personnage n'aurait survécu. Mais paradoxalmeent, c'est un trop plein d'espoir qui a provoqué la perte du stade.

Alors qu'ils cherchent des armes pour se défendre contre les vautours, Alicia, Luicina et Victor déterrent un sac à dos qui, pour John, représente quelque chose. Vous le savez, John recherchait Laura. Sauf qu'à la fin de l'épisode, on apprend que le véritable nom de cette dernière n'est autre que Naomi. Malheureusement, Naomi est morte dans la destruction du stade.

Les réponses arrivent au compte-gouttes (de quoi tenir les téléspectateurs) et ce que tout le monde veut savoir, c'est qui est arrivé à Madison. Mais pour ça, il faudra être encore un peu patients.