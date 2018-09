Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 16, que réserve le Season Finale ?

La saison touche pratiquement à sa fin et dimanche soir, AMC diffusera un nouvel épisode de Fear The Walking Dead. Nouvel épisode certes, mais surtout, ultime. Après une quatrième saison différente (de par sa narration) mais aussi intense (rappelons que nous avons dû dire adieu à Madison ou encore à Nick), Fear The Walking Dead semble avoir trouvé sa voie. Du moins, on l'espère. Dimanche soir sera donc diffusé "... I Lose Myself", l'épisode qui marquera la fin de ce chapitre de transition. Mais alors, que réserve t-il ?

On apprend ainsi dans la vidéo promotionnelle qu'Althea sera bel et bien en vie. Par contre, elle devrait rencontrer quelques difficultés à retrouver son groupe. De son côté, Morgan, toujours en proie à ses démons, aura bien du mal à s'y retrouver. Ajoutez à cela le message de Martha (enregistré avec la caméra d'Althea) et vous obtenez encore plus de complications. Si l'on se base sur le synopsis, c'est Morgan qui sera au coeur de l'épisode : trouvera t-il la force nécessaire pour aider ses amis en temps et en heure ?

Réponse dimanche soir sur AMC !