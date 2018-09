Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 14, les premières videos de MM 54

La saison 4 de Fear The Walking Dead se poursuit - de quoi attendre tranquillement la nouvelle saison de sa grande soeur, The Walking Dead. La semaine dernière, on retrouvait nos petits groupes, séparés par la tempête mais aussi et surtout cette étrange survivante qui, de toute évidence, est dangereuse. Alors, que réserve ce nouvel épisode ?

Pour rappel, l'épisode 13 se terminait sur un cliffhanger, nous laissant peu optimistes aunt à la suite. Mais visiblement, dans MM 54 tout le petit groupe sera en vie. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils seront sains et saufs tout au long de l'épisode ! D'ailleurs, sachez que ce dernier sera (comme ce fut le cas dernièrement dans Fear The Walking Dead) scindé en plusieurs timeline, le passé et le présent. Qu'attendre de MM 54 ? Qui est vraiment la mystérieuse survivante ? Il faudra attendre encore quelques heures pour le savoir !