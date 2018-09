Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 14, 3 moments qu'il ne fallait pas rater dans MM 54

La saison 4 de Fear The Walking Dead se poursuit sur AMC. La bande-annonce laissait présager un épisode qui, de toute évidence, nous en apprendrait plus sur la mystérieuse survivante et bien sûr, ce fut le cas. On sait maintenant que cette femme, aussi dangereuse qu'intriguante s'appelle en réalité Martha et que comme n'importe quel survivant parachuté dans l'univers de Fear The Walking Dead, elle a vu les pires facettes de l'espèce humaine.

On apprend donc que Martha a perdu son mari. Mais ce n'est pas le plus important. En fait, ce qui compte, c'est que sa logique bien que particulière, reste de son point de vue, efficace. On s'explique : Martha imagine que tuer quiconque tente de l'aider rend service aux survivants et refuse l'aide catégoriquement. Elle ne fait confiance à personne hormis elle-même et quelque part, dans un monde comme celui-ci, on ne peut pas l'en blâmer.

D'un coup, Morgan s'est retrouvé propulsé au rang de leader et c'est justement ce qui pousse Jim a le blâmer de tout ce qu'il leur arrive. Pendant que June et Sarah lui confieraient leurs vies sans hésiter, Jim, lui ne lui fait pas confiance. Et clairement, le fait qu'il se soit fait mordre n'arrange rien. Le but ici est de voir jusqu'où Morgan ira. Son ancienne logique refera t-elle surface ? Le Morgan qu'il était avant reviendra -il ? On pourrait le croire. Mais, et si Morgan avait trouvé sa place avec ce "groupe" ? Et si, justement il était fait pour être un leader ?

De leur côté, Alicia et Charlie poursuivent leur route. Après un épisode intense dans le refuge lors de la tempête, la dynamique entre les deux jeunes femmes continue de fonctionner, offrant de jolies scènes. Alors qu'Alicia décide d'emmener Charlie à la plage, toutes deux rejoignent l'endroit où justement John et Victor se sont cachés. D'ailleurs, est-ce eux qu'elles aperçoivent de l'autre côté de la rive ? Il y a de fortes chances. Mais vous vous en doutez, pour le savoir, il faudra attendre la semaine prochaine...!

Rendez-vous dimanche prochain sur AMC !