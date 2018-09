Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 13, les premières vidéos de BlackJack

En attendant le retour de Rick et de sa bande sur AMC, c'est Fear The Walking Dead qui se charge d'occuper les dimanches soirs. La semaine dernière, la série introduisait un nouveau personnage, une survivante on ne plus intriguante. D'ailleurs, cette dernière devrait être de retour dans BlackJack. Cette semaine, l'attention sera également centrée sur Luciana, Victor et John : alors que les deux hommes ont survécu à la tempête, Luciana, elle, viendra en aide à un survivant (au risque de se mettre en danger)

Dans un premier extrait dévoilé, on voit ainsi John et Victor. Si June et Althea ont su travailler en équipe, cela ne sera pas le cas entre les deux hommes. Pendant que John insiste sur le besoin de retrouver le groupe, Victor, lui, préfèrerait rester seul. Mais on ne va pas se mentir, dans un monde comme celui-ci, mieux vaut trouver un groupe pour garantir sa survie. Alors, parviendront-ils à se comprendre ? Réponse dimanche soir sur AMC !