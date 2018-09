Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 13, 3 moments qu'il ne fallait pas manquer dans Blackjack

Nouvelle semaine, nouvel épisode de Fear The Walking Dead sur AMC ! Cette nuit était donc diffusé BlackJack, un épisode dans lequel John et Victor sont d'abord mis en avant. Après la tempête donc, les deux hommes se retrouvent seuls face à une crue. Evidemment, ils veulent rejoindre l'autre rive mais c'est sans compter un obstacle on ne peut plus dangereux : un alligator. Bienvenue dans le monde joyeux de FTWD. Alors, qu'est-ce qu'il ne fallait pas manquer dans cet épisode ?

Dans BlackJack, on retrouve donc Luciana qui, par chance, croise le camioneur qui avait déjà aidé les survivants. Malheureusement, ce dernier est mourrant. Luciana exaucera sa dernière volonté mais ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à lui, la jeune femme retrouve Morgan, June et Althea.

La mystérieuse survivante

Le problème, c'est qu'à force de communquer via radio (ou talkie walkie), le petit groupe finit par se rendre répérable. Vous vous souvenez évidemment de cette survivante Ô combien énigmatique (et presque flippante) que l'on voit passer depuis quelques épisodes. Eh bien, forcément, la voici de retour.

L'épisode se termine sur une fusillade qui, de toute évidence, a provoqué quelques dégâts. Pour l'heure, Charlie et Alicia sont d'un côté, tandis que John et Victor sont de l'autre. Les retrouvailles se font au compte-goutte et bien évidemment, le rythme des épisodes commence à en pâtir.

John, Victor, Alicia et Althea retrouveront-ils le groupe ? Quels sont les dégâts causés par la fusillades ? Réponse la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Fear The Walking Dead !