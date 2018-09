Fear The Walking Dead saison 4 : Episode 12, 3 moments clés qu'il ne fallait pas louper dans Weak

La saison 4 de Fear The Walking Dead continue sa route sur AMC et hier, était diffusé Weak, l'épisode 12. Dans l'épisode précédent, on retrouvait Morgan face à un dilemme de taille. Poursuivre sa route vers le Texas ou rejoindre Rick à Alexandria. On a aussi pu suivre le duo June/Althéa surmonter ensemble la terrible tempête. Alors, quels sont les éléments clés qu'il ne fallait pas louper cette semaine ?

Isolées, notamment par la tempête, June et Althéa se retrouve donc en duo. Althéa prise de fièvre et de vomissements, June est contrainte de prendre soin d'elle. Et ce n'est pas sans rencontrer quelques péripéties. En effet, l'état de santé d'Althéa les pousse à abandonner le van pour chercher de l'aide... Notons que l'isolation des deux personnages permet un rapprochement et ajoute à la dynamique du tandem.

Mais qui est cette survivante ? Apparue pour la première fois dans l'épisode 11, face à Morgan, il se pourrait bien que cette dernière ne soit pas du côté des gentils. Très mystérieuse, on ne sait pas encore quel sera son véritable rôle. Serait-elle une ennemie de taille ? L'épisode 13 nous en dira plus mais pour cela, il faudra patienter une semaine !

Mais qui a donc volé le van d'Althéa ? Ceux ayant regardé l’épisode l'ont découvert au cours de ce dernier. Il s'agit de Quinn. Du moins, en premier lieu... Eh oui, vous connaissez surement l'expression "le voleur volé", n'est-ce pas ? L'épisode 12 en est un parfait exemple ! Quinn s'empare du van d'Althéa mais celui croise la route de l'étrange survivante qui finit par le tuer. June est témoin de la scène par talkie-walkie. Si cette dernière espérait récupérer le van, eh bien c'est raté puisque la creepy lady l'a désormais en sa possession. Quels mauvais coups nous réserve-t-elle donc ?