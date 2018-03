Fear The Walking Dead saison 4 : De nouveaux trailers dévoilés, de quoi patienter

The Walking Dead se terminera bientôt (vraiment très bientôt) et vous savez ce que cela veut dire : Fear The Walking Dead prendra le relais dès le mois d'avril. Pour rappel, lorsque nous les laissions, Madison et Alicia étaient dans de sales draps. Madison se retrouvait sur une plage, perdue. Alicia, elle, était introuvable. Evidemment, on s'est tous demandés si la soeur de Nick était morte (mais tuer un personnage principal -surtout celui-ci- aurait été une erreur des scénaristes). Bref, Alicia est bien en vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'aperçoit dans les trailers :

Aussi, nous devrions retrouver Morgan. Les fans attendaient un crossover depuis des années et enfin, ils ont obtenu gain de cause : c'est donc Morgan qui fera le pont entre les deux séries. On le retrouve donc tout naturellement dans les bandes-annonces déjà publiées par la chaîne : "J'ai couru. Ma femme. Mon fils. Mes amis. Ce sont les gens que j'ai perdu avant de me perdre moi-même", peut-on l'entendre dire. "Dans ce monde, vous pouvez être déchirés par des dents ou alors, des balles." Dans un univers aussi apocalyptique que celui-ci, son discours (comme celui de Madison, d'ailleurs) n'est pas étonnant. Pour voir les premiers pas de Morgan dans Fear The Walking Dead, rendez-vous le 15 avril prochain sur AMC.