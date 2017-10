Fear The Walking Dead saison 4 : Ce que l'on sait déjà de la suite 

Que réserve la quatrième saison de Fear The Walking Dead ? D'ici un an, la série fera son grand retour sur AMC. Evidemment, aucune date précise n'a été communiquée mais on peut déjà estimer que les nouveaux épisodes seront diffusés après le Season Finale de la saison de The Walking Dead - soit à compter du mois d'avril 2018.

Ce que tous les téléspectateurs veulent savoir, c'est qui a survécu (ou pas). Après les morts de Travis, Jake, Troy et Ofelia et surtout après le final, difficile de savoir. Et le pire dans un show apocalyptique, c'est que tout le monde peut mourir n'importe quand - on se souvient de la mort brutale d'Ofelia. "Ce n'est pas facile de savoir qui est vivant et qui est mort. On laisse Daniel et Nick vivants sur le pont au-dessus du barrage, et la vraie question concerne Alicia et Victor. Ils étaient dans le Zodiac avec Madison", explique David Erickson à Comic Book. Notez d'ailleurs que pour la saison 4, ce dernier sera remplacé par Andrew Chambliss et Ian Goldberg - ce qui pourrait être synonyme de renouveau pour la série.

En ce qui concerne Daniel, rassurez-vous, il devrait rester en vie : "J'ai hâte de voir ce qui va arriver à Daniel dans la suite. Je pense que c'était mieux de montrer son moment le plus dramatique avant le Season Finale. On a pu voir comment ça allait le changer pour le reste de la saison. Et puis, on verra ce qu'ils font de lui dans la saison 4", poursuit Erickson. Bien sûr, il est encore tôt pour avoir ne serait-ce qu'une petite idée du synopsis de la prochaine saison. Mais les séparations potentielles et une possible intrigue implantée au Texas laisse présager un peu de nouveauté.

Alicia est-elle en vie ?

Qu'en sera t-il d'Alicia et Victor ? Pour le savoir, il faudra faire preuve de patience. En attendant, il nous reste une saison inédite de The Walking Dead - et on ne pouvait pas espérer mieux.