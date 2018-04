Fear The Walking Dead saison 4 : Another Day in the Diamond, 3 choses qu'ils ne fallait pas manquer dans l'épisode 2

La semaine dernière, Morgan faisait une entrée fracassante dans Fear The Walking Dead. Cherchant a échapper à ses démons laissés en Georgie, Morgan a débarqué dans la vie de Madison, d'Alicia et tous les autres. On a, au passage, découvert de nouveaux personnages - de quoi rythmer un peu cette nouvelle saison. Hier donc, AMC diffusait le deuxième épisode, Another Day in the Diamond. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous conseille de vous tenir loin de cette page !

Si The Walking Dead a parfois opté pour une narration difficile à suivre (oscillant entre passé, présent et futur sans vraiment nous donner d'indice), ce n'est pas le cas de Fear The Walking Dead. Bond dans le temps oblige, le code couleur est assez facile à comprendre : couleurs chaudes pour le passé et tons plus froids pour le présent. Si le Season Finale de la saison 3 nous montrait l'explosion spéctaculaire du barrage, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé ensuite... mais on fait confince aux showrunners, ces questions devraient être abordées plus tard dans la saison - du moins, on l'espère.

Dans cet épisode, Madison, Victor, Luiciana et Alicia aident une petite fille, Charlie, à retrouver ses parents. Mais on apprendra plus tard qu'en réalité, la petite est une taupe : elle informait son véritable groupe de tout ce qui pouvait bien se passer là étaient installés Madison et les autres. Et c'est justement ce groupe qu'il faut craindre.

Dans cet épisode, on découvre Mel, leader d'un groupe qui n'est pas comme les autres. Au lieu d'attaquer et de piller, il a une toute façon d'aborder les choses : il préfère de loin attendre la perte du groupe de Madison pour mieux venir se servir ensuite. Fantastique. Et le pire c'est que visiblement, il a eu raison d'attendre.

Les bases sont posées pour cette nouvelle saison qui s'annonce bien différentes des précédentes. Et clairement, c'est tout ce qu'on voulait. La série continuera t-elle sur cette lancée ? Réponse la semaine prochaine sur AMC.