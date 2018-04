Fear The Walking Dead saison 4 : Une mort prévue dès le Season Premiere ? 

Le 15 avril prochain, la quatrième saison de Fear The Walkig Dead sera diffusée sur AMC ! On sait que les épisodes à venir devraient proposer le crossover tant attendu avec l'arrivée de Morgan dans le show mais avant cela, il y a évidemment le Season Premiere. ATTENTION ! Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin ! La saison n'a même pas débutée que déjà, on se demande si une mort ne serait pas prévue pour le tout premier épisode. A en croire TV Line, un personnage pourrait bien périr dès le départ. En même temps, dans Fear The Walking Dead, on s'attendait à quoi ?

Le Season Premiere ne devrait donc laisser personne indifférent. Visiblement, "un méchant twist aussi choquant que recevoir un coup de couteau dans le ventre" est attendu dès le départ. On ne va pas se mentir, une telle annonce ne peut qu'être synonyme de disparition. Et vous savez ce qui est le pire ? Des mots pareils, aussi forts, ne peuvent concerner que des personnages principaux. Fantastique. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions. Mais clairement, ça ne nous dit rien qui vaille... verdict d'ici quelques jours !