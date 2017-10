Fear The Walking Dead saison 3 : Un Season Finale explosif (recap) 

Lorsque le final démarre, on troque l'ambiance apocalyptique pour l'esprit de Noël. Madison a l'air calme, apaisée et enfile son manteau au milieu des décorations scintillantes. Non, on ne s'est pas trompé de show, c'est bien Fear The Walking Dead. Lorsqu'elle retrouve Nick et Luciana, elle découvre la tombe d'Alicia -après avoir observé toutes les tombes des Otto. Et évidemment, c'est une vision. Tout ce que l'on espère, c'est que ce n'est pas prémonitoire. Pendant que Nick et sa mère se disputent (toujours enfermés par Strand), Alicia négocie avec les Proctors : elle veut épargner sa mère coûte que coûte. Le sujet du désaccord entre les Clark, c'est Troy : sa mort (ou du moins, le coup de marteau reçu) trotte dans le crâne de Nick et ce qu'il veut, c'est que sa mère admette qu'un jour, elle pourrait le tuer, lui aussi.

Quand Victor retrouve Madison et Nick, il les informe de la présence d'Alicia au barrage : "Elle est venue avec John", dit-il. Lola, elle, trouve le corps de Efrain - tué pendant l'invasion. Enragée, elle prend un pistolet et démarre une tuerie et il ne faudra pas longtemps pour que Madison, Nick et Victor arrivent sur place. Là, ils voient les Proctors tirer une balle dans la tête de Lola. Sur le barrage, les Clark (réunis) et Strand sont sommés de se faire leurs adieux. Nick enlace Victor, l'embrasse et ce n'est que quelques secondes plus tard que l'on réalise qu'il a volé le détonateur.

Lorsque le barrage explose (Nick en st responsable), on suppose que Troy (qui visiblement a survécu au coup de marteau) est mort. Après ça, on retrouve Madison, seule. Elle a survécu et autour d'elle, des gens viennent s'approvisionner en eau. La question reste de savoir si les visions qui ont ponctué l'épisode étaient une façon de nous faire comprendre qu'Alicia ne s'en sortirait pas vivante. On en doute mais on espère tout de même la revoir dans la saison prochaine. Aussi, on peut s'interroger quant aux antagonistes de la prochaine saison : John et son gang seront-ils de la partie ? Réponse dans la prochaine saison.

Et la semaine prochaine, The Walking Dead sera de retour sur AMC !