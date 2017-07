Fear The Walking Dead saison 3 : Tout ce qu'il fallait retenir du Comic Con de San Diego

Avant le début de cette troisième saison, on s'attendait (un peu) au pire. On ne va pas se mentir, Fear The Walking Dead n'avait plus vraiment le même effet que sa grande soeur sur les téléspectateurs. Et puis d'un coup, la production a accéléré la cadence. L'arrivée du personnage de Troy (Daniel Sherman) et la mort de Travis (sans compter le retour de Daniel) ont donné un nouvel élan à la série. Après la diffusion de la première partie de la saison 3, Fear The Walking Dead a pris une pause (méritée) mais lors du Comic Con, quelques informations ont été dévoilées - dont un trailer.

On avait déjà pu voir quelques images des épisodes à venir mais cette fois, nous avons droit à un véritable aperçu de la suite. On peut y voir que la famille Clark retrouvera Daniel et Victor. Aussi, Walker devrait donner du fil à retordre à la communauté dans laquelle Madison s'est "réfugiée" - si l'on peut dire. Enfin, on note que les relations entre Troy et Madison seront toujours aussi électriques.

Fear The Walking Dead sera de retour à la rentrée

Selon Alycia Debnam-Carey (actrice qui incarne Madison), il faudra s'attendre à une suite "très sanglante" et surtout, "très sombre". Ca tombe bien, c'est justement ce que réclament les téléspectateurs : "ça va devenir beaucoup plus sombre et sanglant. Il y aura une sorte de catastrophe à la fin de la saison et ça aura un gros impact sur tous les personnages", explique Dave Erickson. Enfin, le personnage d'Ofelia devrait devenir "plus badass" - selon Mercedes Mason. A écouter l'actrice, Ofelia et Daniel deviendront un "duo de tueurs" lorsqu'ils se retrouveront. Voilà qui promet.

Patience !

La première partie de saison avait déjà convaincu les fans mais clairement, la suite devrait être encore plus intense. Evidemment, il ne pouvait pas y avoir de panel sans évoquer les liens entre Fear The Walking Dead et la série mère. On sait qu'un crossover serait presque impossible mais la possibilité n'est pas écartée. Certains pensaient que Madison était liée à Rick mais Kim Dickens n'a pas balayé l'idée que Madison puisse être issue de la même famille que Daryl. Pour l'instant, aucun crossover n'est prévu MAIS il reste encore un peu d'espoir. En fait, c'est même une chose que les équipes aimeraient réaliser. Il ne nous reste donc plus qu'à prier.

Et en ce qui concerne la diffusion de la suite, sachez que la série sera de retour le 10 septembre prochain sur AMC - de quoi nous préparer avant la saison 8 de The Walking Dead.