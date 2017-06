Fear The Walking Dead saison 3 : Le recap' du double épisode

Ce n'est pas un mais donc deux épisodes qui ont été diffusés cette nuit. Lorsque la saison 3 s'ouvre, nous retrouvons les personnages exactement là où nous les avions laissés dans le Finale de la saison 2 - et clairement, ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Pendant que Luciana est blessée (et retenue avec Nick et Travis), Madison et Alicia font la connaissance de Troy (Daniel Sherman). Bien qu'il paraisse très jeune pour être à la tête d'une armée (si l'on peut dire), Troy a ce charisme qui fait qu'il intimide. Mais sous ses airs de mec serviable qui sert du thé et qui pose trop de questions, il semble dangereux.

En son absence, Alicia avoue à sa mère qu'elle a réussi à cacher un couteau avant d'être attrapée. Madison est catégorique : si elles doivent aller jusqu'à tuer, c'est elle qui le fera, pas sa fille. Visiblement, le petit groupe de Troy tue ses prisonniers et note leurs heures de résurrection. Creepy. Toujours est-il que c'est une raison supplémentaire pour Travis et son groupe de chercher à s'échapper : "Je ne mourrai pas comme ça", clame l'un des prisonniers. Au nom du progrès, le (petit) groupe de Troy tue : simplement pour vérifier une théorie. Est-ce pour cela qu'il dit ne pas être une mauvais personne ? Probablement. Mais encore une fois, Fear The Walking Dead pose le problème de la mort : cette apocalypse justifie t-elle tant de morts ? N'y aurait-il pas d'autres choix ? Visiblement, on se posera la question pendant quelques épisodes.

Lourd le premier épisode de #FearTWD ???????? — A x L (@JqzHD) 5 juin 2017

Dans un élan désespéré, Travis demande à mourir : simplement pour prouver qu'il ne se transformera pas. Evidemment, c'est une diversion et le groupe en profite pour s'échapper. Pendant ce temps, Troy essaie de convaincre Madison de partir avec lui. La diversion de Travis permet à Nick et Luciana de s'enfuir mais malheureusement, Travis est rattrapé. Madison et Alicia attaquent Troy (qui se prend une cuillère en plein dans l'oeil) et c'est ce qui leur permettra de s'échapper. Travis, lui, est jeté aux lions : enfin, plus précisément, il est jeté dans une fausse de walkers. Désespérée de retrouver sa famille, Madison utilise Troy et sa blessure pour faire pression sur le groupe. De leur côté, Nick et Luciana essaient de s'enfuir mais ils sont vite rattrapés par un prisonnier, transformé en walker (que Luciana tue). On assiste à la réunion de famille (enfin un moment de répit dans cet épisode sous haute tension) et malgré les protestations du frère du Troy, ils décident de s'en aller. La confrontation entre les deux frères nous apprend que Troy fait un "triage", simplement pour apprendre plus de choses sur l'infection. Pour lui, c'est utile. Pour son frère, c'est criminel.

Une excellente reprise pour #FearTWD ça annonce une grande saison ! Par contre j'ai flashé où @noel_fisher jouait un garde dans l'épisode ?? — Merry (@Lolly068) 5 juin 2017

Alors que Madison est sur le départ, la "base" du groupe de Troy et de son frère est envahie par une horde walkers. Après un combat sans pitié, Troy arrive et sauve Madison, Nick, Luciana et Alicia. Travis, lui, part avec Jake et Alicia en hélicoptère tandis que Troy, Nick et Madison partent en voiture.

Ils sont de retour ???????????????? j'en pouvais plus d'attendre #FearTWD — Milla (@RPWMilla) 5 juin 2017

Dans le second épisode, on découvre que le père de Jake et Troy (Jeremiah) se prépare à la fin du monde. On ne vous parle pas de l'infection mais bien de la fin de l'humanité. C'est pourquoi il cherche à créer une nouvelle nation. Pendant que Jake et Alicia se rapprochent (ou du moins qu'ils apprennent à se connaître), Madison doit gérer un Troy plus impulsif que jamais. Plus tard, il ira même jusqu'à vouloir tuer Luciana en raison de sa blessure. Evidemment Nick fera tout ce qu'il peut pour éviter ça. De son côté, à l'hôtel, Victor fait face à ses propres problèmes en s'occupant de la femme qui a perdu toute sa famille. Bien qu'il fasse son maximum pour lui redonner espoir, elle finira pourtant par se tuer : plus de famille, plus de futur, plus d'issue de secours. Et c'est justement ce que ressent Madison : Travis est parti, ils sont dans le ranch mais n'ont pourtant aucune envie d'y rester. A la fin, Madison décide de prendre sa propre liberté, même si cela ne sera pas sans conséquences.

Rendez-vous sur AMC pour la suite !