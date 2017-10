Fear The Walking Dead saison 3 : Le barrage attaqué dans Things Bad Begun (recap)

La semaine dernière, l'épisode diffusé marquait la mort brutale d'Ofelia. L'acte en lui-même était poignant mais le pire restera probablement le fait que Daniel ait cherché sa fille pendant tout ce temps pour la retrouver morte ensuite. Dans Things Bad Begun, Nick et Troy se rendent au barrage afin d'avertir les autres que le gang de John est sur le point de s'y attaquer. De son côté, Alicia poursuit sa route avec sa nouvelle "amie". Sauf qu'elles croisent la route de John, justement. Alicia se débrouille grâce à son arme mais son amie, elle se retrouve blessée.

Au barrage, Victor et Madison discutent (en buvant) mais leur conversation est interrompue par Nick et Troy qui viennent les alerter de ce qui se trame. Mais Lola sait déjà qui sont les Proctors. Visiblement, ils se fichent pas mal de prendre des vies humaines et projettent probablement de s'emparer du barrage (ou plutôt, d'avoir les pleins pouvoirs sur les ressources d'eau). Victor veut que Madison et sa famille s'en aillent mais Daniel a un meilleur plan - incluant des explosifs. En chemin pour retrouver Walker, Madison et Nick se disputent : Nick veut pas que sa mère quitte le barrage et Madison, elle, s'inquiète de voir son fils retomber (encore) dans la drogue. Ajoutez à cela le fait que Walker et Crazy Dog soient en train de se préparer à partir et que Victor ait fait un deal avec les Proctors (ouvrir la porte de derrière) et vous obtenez une situation sous tension.

Troy et Madison dans l'épisode 15

Certains téléspectateurs pourraient comparer John à Negan mais les deux leaders restent différents. Il faut noter que John est en chaise roulante, paralysé. Mais cela n'enlève rien à son autorité. Alors qu'Alicia doit assister une opération (pratiquée sur lui), John ordonne à ce que tout le monde dans la pièce soit tué si jamais il ne s'en sortait pas. Alors qu'elle lui tient la main, Alicia réalise que l'homme opéré à côté d'elle est quelqu'un qui a perdu les siens - et le fait qu'il raconte son passé le rend peut-être plus sympathique que Negan. Heureusement, il s'en sort (ce qui sauve la vie d'Alicia). Les Proctors se préparent à attaquer le barrage et évidemment, John demande à Alicia de le suivre. Parce qu'elle n'a pas le choix, elle le fera.

#fearthewalkingdead is better now than the main series, there's no way around it man what a finale — Juan C. Rodriguez (@BeastRodriguez) 16 octobre 2017

Quand vient l'attaque, après que Madison et Troy aient partagé un moment on ne peut plus étrange (est-ce qu'ils étaient sur le point de s'embrasser ?!), Victor se prépare à prendre sa première vie. Il braque son arme sur Lola et Daniel lorsqu'ils réalisent qu'on a laissé le gang entrer. Il tire mais ne tue pas Daniel. Horrifié, il les laisse partir et préfère se focaliser sur Nick et Madison : il doit les cacher avant que les Proctors ne les voient.

Il ne reste qu'un épisode à la saison et ce dernier s'annonce explosif.