Fear The Walking Dead saison 3 : La guerre est déclarée dans le Mid-season Finale ! (recap)

Mois après mois et épisode après épisode, on ne peut s'empêcher d'apprécier un peu plus le spin-off de la série phare de Robert Kirkman. Depuis la reprise de la saison 3, celui-ci ne cesse de gagner les éloges du public face à une critique dithyrambique. La semaine dernière, l’épisode 6 de Fear The Walking Dead, Burning in Water, Drowning in Flame dont nous vous faisions le récap, était diffusé par la chaîne américaine AMC. Aujourd'hui, c'est au tour du double épisode, et accessoirement, Mid-season Finale, d'être diffusé. Et dès les premières secondes, celui-ci annonce la couleur. La guerre est déclarée entre les camps de Walker, Jeremiah et Madison, et chacun est prêt à tout pour protéger sa famille. Voici le recap des épisodes 7 et 8, Mid-season Finale de la saison 3 de Fear The Walking Dead !

Alicia parvient à rattraper Jake qu’elle croit en danger, parti à la rencontre de Walker. Il refuse de rentrer et s’offre malgré lui, la compagnie de la jeune femme, inquiète. À la suite de leur entretien avec le chef des indiens, Jake propose de rester, afin d'établir un deal de "paix temporaire". Contre toute attente, Alicia se propose de rester à la place. Celle-ci découvre pendant son séjour, la présence d'Ofelia, fille de Daniel, au sein de la communauté, ainsi que l'épave de l'hélicoptère attaqué par les hommes de Walker (attaque suite à laquelle Travis a tristement perdu la vie en se sacrifiant.) De son côté, Madison continue d’avoir un impact significatif sur l'avis de Troy, le convainquant de récupérer Alicia d’entre les mains de Walker. Nick décide de s’allier à Troy et sa mère. Tout ne se passe pas comme prévu puisqu’à l’issu de cette mission sauvetage, certains hommes de Walker perdent la vie, provoquant un désir de vengeance incontrôlable chez les indiens. Très déçu par cette trahison, le chef n’hésite pas à lyncher Jake, grièvement blessé par ses hommes de main. En pleine nuit, les gardes de nuits du ranch meurt brutalement, se transformant en zombie à l’intérieur de la propriété. C’est désormais l’apocalypse au sein du ranch et quelque chose nous dit qu’Ofelia et Walker sont à l'origine de tout ça.

Cet épisode commence par un flashback où l’on y découvre la rencontre d’Ofelia et Jeremiah, le père de Troy et Jake. Celui-ci a aidé la fille de Daniel alors qu’elle était dans le désert, bien qu'il lui ait explicitement dit qu'elle n'était pas la bienvenue dans son ranch à cause de sa couleur de peau… Suite à cela, on apprend que c’est Walker qui a secouru Ofelia et que leur relation n’est pas juste amicale. Alors qu'elle tente de s'échapper du ranch après avoir contaminé les hommes de main de Jeremiah (dont nick), cette dernière est rattrapée par Melissa, plus en colère que jamais. C’est officiellement la guerre ouverte entre les deux camps. En pleine nuit, le domaine des indiens est attaqué par les forces du ranch dont la leader est sans surprise, Madison, dont l’esprit de vengeance est plus fort que tout. En revenant de cette mission, Nick révèle à Alicia que ce ne sont pas les indiens qui ont tué Gretchen et sa famille. Dans cet épisode, le rôle de leadership de Madison est indéniable et flagrant. Celle-ci se confie à Alicia et Nick sur son enfance ce qu’elle est prête à faire pour protéger ses enfants. Alors qu'elle est face à Jeremiah, propriétaire du ranch, Nick assassine le vieil homme d'une balle dans la tête. On réalise alors que lui et Madison ont fait un pacte avec Walker. Jeremiah est mort, et personne ne sait véritablement qui l'a tué, à part nous, spectateurs chanceux. L'épisode se termine sur le rendez-vous de Walker et Madison, qui a offert la tête de Jeremiah au chef des indiens. La suite s'annonce épique et il faudra malheureusement patienter !