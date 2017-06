Nous y sommes. Cet été, AMC diffusera la troisième saison inédite de Fear The Walking Dead- une bonne façon de patienter jusqu'au retour de la grande soeur de la série. Après une deuxième saison en demi-teinte, tout le monde espère que le rythme s'intensifiera et surtout, que le show saura accrocher l'audimat. Concernant le Season Premiere, quelques extraits sont déjà disponibles. On sait que la saison 3 reprendra dès la fin de la saison 2 et que Luciana devrait survivre. On se souvient qu'elle se faisait tirer dessus dans le Season Finale et visiblement, elle s'en tirera. Avec Nick, il s'échapperont et malgré les protestations de la jeune femme, il ne la laissera pas.

Dans cette nouvelle saison, on retrouvera notamment Daniel Sherman (déjà vu dans Teen Wolf). Il devrait interpréter un personnage charismatique, certes, mais surtout cruel. On doute qu'il atteigne le niveau de Negan mais il est toujours bon de voir de nouveaux visages. Aussi, attendez-vous à croiser de nombreux walkers (probablement plus que dans les saisons précédentes). La saison 3 sera officiellement lancée ce soir sur AMC.