Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 6, les premières vidéos de Red Dirt

Alors que la saison 2 de Fear The Walking Dead en a déçu plus d'un, il faut bien reconnaître que cette troisième saison est aussi réussie qu'elle est intense. La semaine dernière, Madison et Troy partaient en mission tandis que Jake et Alicia semblaient se rapprocher. Avec les premiers extraits (ainsi que la bande annonce), on découvre que les deux héros continuent sur cette voie. Dans le premier extrait, on voit donc Jake apprendre à Alica comment se servir d'une arme à feu. Cela voudrait-il qu'une guerre se prépare ? Si le ranch est menacé, mieux vaut que tous les habitants soient prêts à se battre.

Si rien ne va plus au ranch, Madison devra faire de son mieux pour maintenir une certaine cohésion. On l'a vu dans l'épisode précédent, elle semble (peu à peu) gagner la confiance de Troy - sauf quand il ne tente pas de la tuer, évidemment. La famille finira t-elle par trouver sa place auprès de Jeremiah ? Ou quittera t-elle définitivement le ranch ? Réponse ce soir dans le nouvel épisode diffusé sur AMC !