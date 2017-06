Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 5, les premières vidéos de Burning in Water, Drowning in Flame

La semaine dernière, AMC nous a offert un épisode centré sur Daniel, franchement revenu dans le show. On l'a cru mort et pourtant, Daniel a survécu à l'incendie. Au fil de l'épisode, on a pu voir son parcours et surtout, le voir en pleine rédemption. "Pardon" est sûrement le mot que l'on retiendra de l'épisode 4. Après tout ça, que réserve Burning in Water, Drowning in Flame ? Réponse tout de suite avec les premières vidéos.

Si l'on se base sur le synopsis officiel, Troy et Madison feront face à des tensions tandis qu'Alicia devrait affronter son passé (rappelons qu'elle a tué un homme en voulant sauver Travis). Si vous aviez remarqué un certain rapprochement entre elle et Jake, sachez que vous aviez bien vu : ils devraient d'ailleurs poursuivre dans cette voie. Et avec Nick qui veut s'en aller, on imagine que des tensions entre les deux sont à prévoir. Notez que nous retrouverons Daniel et Victor qui quitterons Tijuana. Rendez-vous ce soir pour ce nouvel épisode, donc !