Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 5, le recap de Burning in Water, Drowning in Flame

Avant toute chose, il faut souligner que le titre (Burning in Water, Drowning in Flame) est tiré d'une collection de poèmes écrits par Charles Bukowski. Dans ces derniers, l'auteur évoque l'alcool, les femmes et le jeu (mais on note surtout toute la complexité du titre et sa contradiction). Si on vous en parle, c'est parce que c'est le livre que Jake offrira à Alicia dans l'épisode mais ça, nous y reviendront plus tard. D'abord, il nous faut revenir sur une scène tragique, certes, mais touchante. Au ranch, tout le monde découvre avec effroi que Russ Brown a trouvé sa femme (morte dans son sommeil) transformée en walker. Alors qu'il danse une dernière fois avec elle, il leur tire une balle dans la tête - à tous les deux. Si la scène a de quoi nous mettre plus bas que terre, Luciana trouve le moyen d'y voir quelque chose de beau : pour elle, ils sont restés ensemble jusqu'à la fin. Le lendemain, Madison tente de rassurer ses enfants : ils voient d'un mauvais oeil le fait qu'elle s'engage autant avec Jeremiah et sa famille (Madison est sur le point de partir en mission avec Troy). Mais pour elle, plus ils seront proche de Jeremiah et du clan, plus en sécurité ils seront - et c'est un point de vue qui se défend : reste proche de tes "ennemis", diront certains.

De son côté, Alicia se rapproche un peu plus de Jake (le gentil frère de Troy). On vous avait prévenus avant la diffusion de l'épisode, ces deux-là sont passés à l'étape supérieure et couchent ensemble. C'est après que Jake lui offre le fameux livre (on remarque d'ailleurs qu'il a fait quelques petites annotations). Pendant que Madison est en mission avec Troy, on assiste à une scène entre Nick et Jeremiah (dans la maison brûlée de Russ). Là, Jeremiah lui explique qu'il a vécu dans cette maison et que Jake est même né dans l'une des pièces. La encore, il est question de beauté dans l'horreur ; Jeremiah explique à Nick qu'il trouve un pistolet (offert à Russ) beau, même si c'est un objet qui tue. Aussi, il avoue voir de la beauté en son fils Troy - même s'il est un psychopathe.

De son côté, Madison poursuit sa mission avec Troy. Ils finiront par trouver une maison abandonnée - dans laquelle des corps ont été brûlés. Un Amérindiens nommé Walker leur explique que le ranch doit quitter ses terres. Sinon, ils serviront de nourriture aux corbeaux (charmant). Grâce à Madison, Troy entend raison et baisse les armes : ils repartent en vie mais sans pistolets, chaussures, nourriture ou voiture. Pendant que les autres dorment, Troy tue presque Madison : elle a défié son autorité devant ses hommes et évidemment, ça ne passe pas. Dans cet épisode, tout le monde aura fait face à ses propres démons (d'Alicia à Madison, par exemple) et c'est justement ce dont il aura été question pendant presque une heure. A la fin, Jeremiah confronte Nick : sa mère veut rester et Luciana, elle, veut s'en aller. Alors que Luciana a toujours agi comme si elle ne faisait pas partie de la famille, on réalise que pourtant, c'est le cas : tous se sont battus pour elle et Travis en est même mort.

A la fin, Victor doit affronter les conséquences de son mensonge. Dans cet épisode, lui et Daniel sont repartis à l'hôtel et, souvenez-vous, Victor avait menti en disant qu'Ofélia attendait son père. Sauf que ni Madison, ni Ofélia ne sont là. Daniel pointe son arme sur Victor mais finit par le laisser seul face aux walkers sans arme et sans voiture :"on va voir comment tu t'en sors", lance t-il avant de partir.

