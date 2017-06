Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 4, les premières vidéos de 100

L'épisode précédent fut marqué par le retour de Daniel et visiblement, 100 sera tout aussi intense. D'abord, quelques flashback devraient nous aider à comprendre comment Daniel s'y est pris pour survivre à l'incendie. Ensuite, un nouveau personnage pourrait bien être introduit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier fera une entrée en grande pompe .

Toujours enfermé, Victor ne devrait pas sortir de si tôt. On aurait pu penser que Daniel finirait par le laisser sortir mais il ne semble pas décidé à l'aider. Et pourtant, ce ne serait pas exagéré : "j'ai sauvé ta vie !", crie Victor. Parce qu'aucun des autres personnages n'apparaît dans la bande-annonce, on imagine que Nick, Luciana et Madison ne seront pas de la partie cette semaine. Rendez-vous ce soir pour ce nouvel épisode de Fear The Walking Dead, donc !