Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 4, le recap de 100

Pour ce nouvel épisode, les scénaristes ont choisi de se focaliser sur Daniel. Vous le savez, le personnage a fait son grand retour dans l'épisode de la saison 4 et 100 se concentre sur ce qui lui est arrivé depuis l'incendie. Si jamais vous vouliez savoir COMMENT il y a survécu, sachez que Daniel en personne ne le sait même pas. Il se souvient simplement de s'être battu pour rester en vie et ce qu'une fois sorti qu'il a compris que tout le monde était mort.

Comme l'explique Daniel, c'est Efrain qui le trouve (blessé) sous une voiture - ce dernier se protégeait des walkers. Efrain s'occupe de lui, l'emmène voir une femme (Lola) qui le soigne et fait même office de prêtre quand Daniel lui avoue ses fautes. Et surtout, il demande pardon. Ailleurs, on retrouve deux hommes qui discutent cadavres (oui, oui). La question est de savoir où les bouger mais quand l'un d'eux essaie, impossible d'y arriver. Lorsqu'il s'y mettent à deux, ils découvrent l'immense walker déjà découvert par Daniel un peu plus tôt. Ce dernier arrive ensuite pour mieux leur faire peur.

Un peu plus tard, on retrouve Daniel attaché à une chaise et Lola (celle qui l'a soigné plus tôt, donc) arrive dans la pièce - c'est elle qui est désignée pour le surveiller. Elle l'emmène vers le barrage et lui explique que ce dernier a été pris par Dante après que Tijuana soit tombée et elle ajuste que Dante est son "boss". Après ça, elle annonce que Daniel sera le nouveau concierge. Plus tard, alors que Daniel mange, Dante arrive (notez que tout le monde se lève -sauf lui). Il emmène Daniel dans son bureau et quand il lui demande ce qu'il veut, ce dernier est clair : il veut une voiture pour retrouver quelqu'un (Ofelia, donc). Plus tard, après ça, on retrouve la scène de l'épisode précédent, quand Strand retrouve Daniel. Ce dernier est donc le concierge du barrage.

Le recap de l'épisode 4 de la saison 3

De son côté, Dante questionne Efrain et il donne des armes à Daniel pour que ce dernier le torture avec lui. Daniel proposera à Efrain de le tuer le plus vite possible pour lui éviter de souffrir mais Daniel n'a rien à avouer. En fait, Dante veut montrer ce qui arrive lorsque l'on essaie de le voler. Daniel vole un pistolet, tue deux gardes et ensuite, il tire sur Dante. Après ça, il libère Lola.

