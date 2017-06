La saison 3 de Fear The Walking Dead sera t-elle meilleure que la précédente ? Même s'il est encore un peu tôt pour le dire, il faut reconnaître le double épisode diffusé la semaine dernière nous laisse optimistes. Avec l'arrivée de Jake, de son frère et de son père, le petit monde de Madison devrait vaciller - et encore, c'est sans compter la mort de Travis. Visiblement, la tension montra d'un cran dans le nouvel épisode diffusé ce soir sur AMC. Alors que dans le Season Premiere Luciana était mal en point, elle semblera se remettre. De leur côté, Alicia et Nick feront ce qu'ils peuvent pour tenter de s'acclimater. Et enfin, Madison et Jeremiah tenteront de trouver un terrain d'entente.

Aussi, dans cet épisode, Victor Strand devrait faire une rencontre on ne peut plus particulière. Dans Fear The Walking Dead, on peut croiser des personnes qui en jettent d'autres dans le vide...On pourrait trembler pour lui mais parce que la mort de Travis est encore dans tous les esprits, on imagine qu'il devrait s'en tirer - cette fois. Pour en savoir plus, il faudra faire preuve de patience !