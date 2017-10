"Things Bad Begun" et "Sleigh Ride" marqueront donc la fin de la saison 3. La semaine dernière, Ofelia mourrait brutalement et évidemment, cette disparition aura un effet négatif sur Daniel. Dans un premier extrait diffusé par AMC, on le voit prêt à interroger Nick : Daniel veut savoir ce qu'il s'est passé au Ranch et avec son pistolet à la ceinture, on imagine qu'il ne reculera devant rien pour obtenir ses réponses. D'ailleurs, son calme glacerait n'importe qui. En ce qui concerne le synopsis, ce dernier n'annonce rien de bon pour Madison : "Les motivations de Strand deviennent claires quand Nick découvre une nouvelle menace pour le barrage. Madison de son côté doit faire face à une horrible révélation".

Enfin, l'épisode 16 sera probablement aussi compliqué que Things Bad Begun pour Madison dans la mesure où "la loyauté de Strand est mise à l'épreuve quand le barrage se fait envahir par un groupe ennemi". Aussi, "la famille Clark est poussée dans ses retranchements quand Madison se fait rattraper par son passé". Le passé de Madison influera t-il réellement son avenir ? Début de réponse ce soir.