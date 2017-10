Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 14, les premières vidéos de El Matadero

L'épisode précédent aura sûrement été l'un des plus éprouvants pour Alicia. Enfermée avec la survivants pendant l'attaques des infectés, cette dernière a dû faire face à des choix difficiles, prenant des décisions impossibles. Lorsque sa mère est venue la sauver, Alicia a été claire : Pour elle, il était hors de question de partir à la recherche d'un nouvel endroit où se protéger. Alicia a donc pris la décision de partir seule vers la cabane dont Jake lui parlait avant de mourir. Alicia s'est émancipée, c'est vrai. Mais surtout, elle aura besoin de temps pour passer au dessus du traumatisme provoqué par les évènements de This Land is Your Land.

Si l'on se base sur le synopsis de El Matadero, on sait qu'Alicia (maintenant seule) devrait faire une rencontre qui lui sera bénéfique. Trouvera t-elle un allié, quelqu'un avec qui avancer ? Peut-être bien. Aussi, Ofelia fera son maximum pour survivre (on espère qu'elle retrouvera son père un jour) tandis que Nick (sous les yeux d'un Troy inquiet) mettra ses talents de caméléon à contribution : se fondre dans la masse des zombies, c'est un pouvoir qu'il maîtrise plutôt bien.

El Matadero sera diffusé ce soir sur AMC.