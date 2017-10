Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 14, La sépration des Clark et une mort inattendue dans El Matadero (recap)

Dans l'épisode précédent, Alicia devait endosser un rôle bien difficile et prendre des décisions encore plus radicales. Et bien évidemment, ce qu'il s'est passé dans le bunker l'a traumatisée. Alors que sa mère cherchait déjà un nouvel endroit sauf pour s'y réfugier, Alicia ne voyait pas les choses de la même façon : elle a préféré partir, seule. Parce qu'il ne veut pas laisser sa soeur livrée à elle-même, Nick part à sa recherche (et prend soin d'emmener le dernier Otto vivant avec lui). De son côté, Madison va au bout du deal passé avec Lola (accompagnée de Walker, Strand, Crazy Dog, et Ofelia). Le souci ? L'échange invoquait des armes qu'ils n'ont plus (en raison de l'attaque des Infectés) et surtout, de l'eau dont ils n'ont plus besoin.

Ofelia, elle, est mal en point (elle s'est fit mordre par un infecté au ranch) mais il décident tout de même de l'emmener. Même fiévreuse et délirante, elle ne pense qu'à Daniel. Au final, Madison ne retourne pas au barrage pour récupérer de l'eau, elle s'y rend simplement parce qu'elle s'imagine qu'il y sera en sécurité. Nick et Troy eux poursuivent leur route et c'est l'occasion pour le fils de Madison de montrer à un Troy paniqué qu'il maîtrise très bien l'art du camouflage : se faufiler au milieu d'infectés ne lui fait pas peur. Alicia, elle, continue d'avancer seule. Elle se retrouve prise au piège avec des walkers dans un fast-food.

Madison dans l'épisode 14

Ce qu'il faudra retenir de cet épisode, c'est probablement le retournement de situation tragique qui a frappé Ofelia et son père : Ofelia est morte et le pire, c'est que Daniel était là, prêt à la retrouver. Clairement, cette mort se place au sommet du classement des moments les plus douloureux de la série (et c'est encore pire dans la mesure où tout le monde attendait qu'ils se retrouvent enfin). Le fait que Daniel ait perdu sa fille nous pousse à penser à penser à Madison : elle n'est plus avec ses enfants. Pourra t-elle vivre sans eux ? Sera t-elle capable de garder la tête froide et de prendre les bonnes décisions en sachant qu'ils ne sont pas là ? Les Clark se retrouveront-ils bientôt ? Réponse avan la fin de la saison (peut-être) !

AMC diffusera un nouvel épisode de Fear The Walking Dead la semaine prochaine.