Fear The Walking Dead saison 3 : Episode 13, Alicia au coeur de This Land Is Your Land (recap)

Lorsque nous retrouvons Alicia, cette dernière est avec Ofelia, Crazy Dog et tous les survivants dans le bunker des Otto. A partir de maintenant, les décisions les plus difficiles pèsent sur ses épaules (même si, bien sûr, elle est aidée par Ofelia et Crazy Dog). Bien que le Bunker propose de nombreuses ressources, il manque pourtant d'une chose essentielle : l'air. Et ça, c'est un véritable problème - bien plus grave que celui de l'eau rencontré par Madison et Walker dans les épisodes précédents : loin de nous l'idée de vous faire un cours de sciences naturelles mais l'idée est simple : à terme, les survivants entassés dans le bunker mourront empoisonnés par le dioxyde de carbone. Il leur faut trouver un moyen d'équilibrer la balance et pour l'heure, il n'y a qu'une seule et unique solution pour gagner du temps : réduire la population amassée dans l'abris. Alicia leur demande alors de se porter volontaire et d'aller se jeter dans la gueule du loup (à l'extérieur). En d'autres termes, elle leur demande de se sacrifier - et Dieu sait que c'est une décision difficile à prendre pour une adolescente. De leur côté, Ofelia et Crazy Dog se chargent de la ventilation.

A l'extérieur, Nick et Troy font tout ce qu'ils peuvent pour lutter. Ils imaginent un plan (incluant du gaz) qui, finalement, ne pourra pas se réaliser. A la place, ils roulent droit vers la horde d'infectés. Dans le bunker, le dioxyde de carbone commence à faire effet : les premiers touchés meurent et Alicia, elle, commence à manquer d'air. D'un coup, elle voit une femme penchée sur une autre personne : impossible de savoir si Alicia la tue par accident ou si, effectivement, la femme en question était devenue un zombie. Mais le manque d'air est propice aux hallucinations. A l'extérieur, les habitants du ranch meurent un par un et Alicia est finalement sauvé par sa mère (enfin revenue). Pendant que Madison pense déjà à la suite, pendant qu'elle imagine un nouveau plan, Alicia, elle, n'est pas aussi convaincue que sa mère. Elle ne veut pas chercher un nouvel endroit pour se protéger, elle veut trouver la cabane dont parlait Jake avant de mourir.

Un nouvel épisode de Fear The Walking Dead sera diffusé sur AMC la semaine prochaine.